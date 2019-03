Madre e figlio investiti mentre attraversano la strada: morta una donna di 88 anni

Non ce l'ha fatta la donna di 88 anni investita martedì mattina da un furgone in via Cavallotti a Monza. La signora, classe 1930, monzese, residente a pochi passi dal luogo del tragico sinistro, è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale al San Gerardo di Monza.

L'anziana martedì mattina pochi istanti dopo le 8.30 è stata travolta mentre attraversava la strada insieme al figlio di 68 anni da un autocarro condotto da un piccolo imprenditore italiano all'incrocio con via Pitagora. Immediatamente sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118 con due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso insieme alla polizia locale.

Entrambi sono stati trasferiti da un'automedica al San Gerardo: qui la donna è deceduta poco dopo l'arrivo in pronto soccorso mentre il figlio è ancora ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni il conducente dell'autocarro proveniente da via Cavallotti, svoltando a sinistra in via Pitagora, a una quindicina di metri dal semaforo, avrebbe travolto i due pedoni senza accorgersi della loro presenza.

Gli agenti del comando di via Marsala hanno immediatamente effettuato sul posto il pretest per escludere che l'uomo fosse alla guida del mezzo sotto effetto di alcol. L'esame ha dato esito negativo. L'autocarro è stato sequestrato.