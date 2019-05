Incidente in via Cavallotti, donna investita da camion: morta 71enne

Grave incidente in via Cavallotti venerdì mattina a Monza. Una donna di circa 71 anni è morta dopo essere stata investita da un camion pochi minuti dopo le 10.

Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Pavoni. A investire la donna, che stava attraversando la strada, secondo una prima ricostruzione, è stato un camion che proveniva dal centro città e percorreva via Cavallotti. All'incrocio, durante una manovra di svolta a sinistra, il tragico investimento.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica insieme alla polizia locale, che era già presente nel tratto per gestire la viabilità in occasione del corteo organizzato dagli studenti di Fridays For Future. Sono stati gli agenti della sezione Infortunistica a effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La signora, residente a Monza, è stata soccorsa dal personale medico e trasferita d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove è deceduta poco dopo. Non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche invece l'autista dell'autocarro, un uomo di 64 anni di Vedano al Lambro.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico del sinistro: oltre all'incidente, la circolazione su via Cavallotti, venerdì mattina ha risentito anche del transito del corteo per la manifestazione per il Clima dei giovani di Fridays For Future, annunciata nei giorni scorsi.