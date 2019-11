Schianto tra tre auto in via Lecco, incidente a Monza giovedì sera

Sei persone soccorse dai mezzi del 118 e tre auto coinvolte. Incidente stradale nella serata di giovedì 7 novembre a Monza, in via Lecco. Poco dopo le 21 tre vetture sono rimaste coinvolte in un sinistro che ha fatto accorrere sul posto due ambulanze e un'automedica insieme agli agenti del comando della polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione un'utilitaria sarebbe finita contro un veicolo fermo, intento a svoltare poco più avanti, mentre entrambi viaggiavano in direzione Monza. Nello schianto, molto violento, il primo mezzo poi avrebbe sbandato e sarebbe finito contro una terza vettura che proveniva dal senso di marcia opposto in un frontale.

I mezzi inviati dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza hanno prestato soccorso a sei persone: un ragazzino di 15 anni, una giovane di 19, due ragazzi di 26 anni e due uomini di 39 e 44 anni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Monza per effettuare i rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Tutte le persone soccorse sono state accompagnate in ospedale in codice verde e nessuna versa in gravi condizioni.

In via Lecco giovedì sera è intervenuto anche il Soccorso Agliata di Monza che si è occupato della rimozione dei veicoli incidentati e del ripristino della viabilità bel tratto. Il sinistro ha causato inevitabili conseguenze per la viabilità, con la circolazione che nelle zona è rimasta a lungo paralizzata.