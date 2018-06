Incidente a Monza, travolto da un'auto in via San Rocco: ragazzino di 11 anni in ospedale

Prima l'incidente, poi le sirene dei soccorritori e la corsa al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. È stato ricoverato in codice giallo il ragazzino di 11 anni che nel pomeriggio di martedì 5 giugno è rimasto coinvolto in un incidente in via San Rocco a Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 14.50 quando un'auto ha travolto il ragazzino. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Il giovane, secondo quanto trapelato, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso cittadino con un trauma cranico e alcune fratture agli arti. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza.