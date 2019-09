Grave incidente in viale Brianza, dopo lo schianto la moto resta "in piedi": ferito 35enne

Lo schianto, violentissimo, e la moto che resta "in piedi" contro la vettura con un motociclista sbalzato dalla sella e ferito. Brutto incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 26 settembre a Monza.

Poco prima delle 18.30 un sinistro stradale ha coinvolto un'auto, un'Audi, e una moto che viaggiavano lungo viale Brianza, a pochi passi dal Serrone della Villa Reale. I mezzi, che secondo una prima ricostruzione provenivano da direzioni opposte, si sono scontrati. Nell'urto ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 35 anni.

Sul posto insieme agli agenti della polizia locale di Monza sono intervenuti i soccorsi del 118 in codice giallo con un'ambulanza e un'automedica. Il centauro è stato trasferito in ospedale al San Gerardo di Monza. Nel tratto si sono formate lunghe code per permettere l'intervento dei mezzi di emergenza e le operazioni di ripristino della viabilità con la rimozione dei mezzi a cura del Soccorso Agliata di Monza.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti del comando di via Marsala.