Ubriaco e senza assicurazione, travolge due ragazzine su uno scooter: denunciato

Un motorino devastato dall'impatto, due ragazze di 24 e 25 anni sbalzate sull'asfalto bagnato e un automobilista denunciato per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di lunedì 12 novembre in viale Brianza a Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 20.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La dinamica del sinistro non è ancora nota, ma sembra che il sinistro sia stato causato dall'automobilista che non avrebbe rispettato una precedenza. Inizialmente le condizioni delle due giovani sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto: sono state accompagnate in codice verde e giallo al pronto soccorso del Policlinico di Monza e all'ospedale di Vimercate.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti del comando di via Marsala. Secondo quanto riferito dalla polizia locale l'automobilista è risultato positivo all'alcoltest e l'automobile era sprovvista di assicurazione; per lui è scattata una denuncia.