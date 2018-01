Grave incidente in viale Cavriga, uomo investito nel parco: 62enne gravissimo

Incidente nel pomeriggio di mercoledì a Monza, in viale Cavriga, all'interno del parco. Un uomo di sessantadue anni è stato investito pochi minuti dopo le 14 in viale Cavriga da una vettura in transito lungo la strada che attraversa il parco di Monza.

Ad avere la peggio è stato il pedone, R.S., italiano, travolto dalla vettura mentre camminava. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato sbalzato dietro il veicolo dopo essere finito prima sul cofano del mezzo. Sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. I mezzi di emergenza, secondo quanto reso noto dalla Centrale Operativa del 118, hanno trasferito in codice rosso al San Gerardo l'uomo che non era cosciente ed è stato intubato e ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

I sanitari hanno prestato assistenza anche alla donna che era al volante della vettura coinvolta nel sinistro e la signora, 42 anni, è stata accompagnata in codice verde all'ospedale di Carate Brianza. In viale Cavriga è intervenuta la polizia locale di Monza che ha effettuato i rielivi per ricostruire l'esatta dinamca dell'incidente che al momento è ancora al vaglio degli agenti.