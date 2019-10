Incidente a Monza, schianto all'incrocio: carambola tra due auto e uno scooter

Un'auto che passa con il rosso, un mezzo fuori strada che ha terminato la corsa in un'aiuola e infine uno scooter che, per evitare l'impatto, è finito a terra sull'asfalto. Carambola a Monza, nella serata di martedì 1 ottobre.

Poco dopo le 21.30 in viale Cesare Battisti, all'altezza dell'incrocio tra le vie Boito e Monti Tognetti, un incidente stradale ha coinvolto due auto e una moto. Cinque le persone coinvolte nello schianto che ha fatto accorrere sul posto due ambulanze e un'automedica del 118 preallertate in codice giallo.

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte, quattro uomini tra i 47 e i 66 anni e una donna di 73, ha riportato gravi ferite: le persone soccorse sono state medicate e trasferite in codice verde nei vicini ospedali. Insieme ai sanitari del 118 in viale Cesare Battisti martedì sera è intervenuta anche la polizia locale che si è occupata dei rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro e il personale del soccorso Agliata di Monza che ha rimosso dalla carreggiata i veicoli incidentati per ripristinare la viabilità.

Secondo una prima ricostruzione pare che a causare l'incidente sia stato il passaggio con il rosso di una delle vetture coinvolte. Poi lo schianto e l'uscita fuori strada del mezzo. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche uno scooter finito a terra per evitare l'impatto.