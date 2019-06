Incidente stradale a Monza, uomo in bici investito in viale Cesare Battisti

Incidente stradale a Monza nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno. Poco dopo le 15 in viale Cesare Battisti, all'altezza dell'intersezione con via Boito, un uomo è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta.

Sul posto, subito dopo l'investimento, sono giunti i soccorsi del 118 preallertati in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica insieme agli agenti della polizia locale cittadina. Fortunatamente l'emergenza presto è rientrata e l'uomo, 58 anni, è stato soccorso in codice verde e trasferito nel vicino ospedale San Gerardo di Monza.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale.