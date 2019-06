Incidente in viale delle Industrie a Monza: donna intrappolata tra le lamiere contorte di una Smart

Incidente in viale delle industrie a Monza nella mattinata di lunedì 24 giugno: una Smart guidata da una donna di 57 anni si è ribaltata dopo uno schianto con un'altra automobile. È successo intorno alle 7.45 all'altezza del cimitero, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Inizialmente le condizioni della guidatrice della Smart sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La 57enne, estratta dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, è stata accompagnata al pronto soccorso in codice verde. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, sul posto per i rilievi, entrambe le auto provenivano da viale Stucchi in direzione San Rocco, la collisione è avvenuta in fase di uscita della rotatoria all'altezza di via Salvadori.

Traffico in tilt a Monza

A causa dell'incidente si sono verificate diverse code su viale delle Industrie in direzione Milano. La polizia locale ha deviato il traffico su via Salvatori per poi reimmetterlo su viale delle industrie dallo svincolo a destra della via Salvadori, una volta soccorsa la ferita è stata riaperta una corsia, alle 9 è scattata la riapertura totale. Sul posto é intervenuta la pattuglia dell' infortunistica della polizia locale e una pattuglia del not.