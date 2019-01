Incidente in viale delle Industrie a Monza: perde il controllo dell'auto e si schianta

Prima lo schianto, poi la corsa al pronto soccorso. È stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del San Gerardo di Monza il 44enne che nella mattinata di venerdì 25 gennaio è rimasto ferito in un incidente in viale delle Industrie a Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 11, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo abbia perso il controllo dell'auto e si sia schiantato contro un palo dell'illuminazione. Inizialmente le sue condizioni sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Le sue condizioni, fortunatamente, si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza.