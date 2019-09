Ragazzo investito in bici in viale Libertà, 23enne sbalzato a terra e soccorso: è grave

Incidente stradale a Monza nella notte di mercoledì 4 settembre. Un ragazzo di 23 anni è stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta viale Libertà, all'altezza di viale Stucchi poco dopo la mezzanotte.

L'impatto è stato violentissimo e il giovane, secondo una prima ricostruzione, è stato sbalzato dalla sella ed è finito contro il parabrezza della vettura, mandandolo in frantumi. Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivati i mezzi del 118 in codice giallo con un'ambulanza e un'automedica e le forze dell'ordine.

Il ciclista è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.