Cade dalla moto e si incastra sotto il guardrail, 56enne soccorso in viale Libertà a Monza

Ha perso il controllo del motociclo su cui viaggiava ed è caduto, "volando" a diversi metri di distanza dal suo Piaggio finendo, incredibilmente, sotto due guardrail.

Incidente stradale per un motociclista di 56 anni nella serata di domenica a Monza. Poco dopo le 19 in viale Libertà il 56enne sarebbe caduto a terra, sull'asfalto, dopo aver perso il controllo del mezzo. In seguito alla caduta l'uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza, finendo sotto i due guardrail che separano le corsie di marcia nel tratto a ridosso dell'Esselunga di viale Libertà.

Per soccorrere il motociclista, incastrato tra le barriere stradali, sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica e i vigili del fuoco. L'uomo è stato trasferito in codice giallo al San Gerardo di Monza in gravi condizioni.

Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro ed effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza.