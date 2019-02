Incidente in viale Libertà a Monza, schianto tra un'auto e uno scooter: un ferito grave

È stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Monza il motociclista di 48 anni che nel pomeriggio di giovedì 21 febbraio è rimasto coinvolto in un'incidente con una Renault Clio in viale Libertà a Monza.

Tutto è successo intorno alle 13.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del Croce Rossa di Monza e accompagnato al pronto soccorso del San Gerardo con una frattura esposta di tibia e perone della gamba sinistra, oltre a una frattura alla mano sinistra. Anche se i traumi e le ferite sono gravi l'uomo non sembra essere in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione l'automobile stava provenendo dal centro città mentre lo scooter stava viaggiando in direzione opposto. I due mezzi sarebbero venuti in contatto sulle fiancate sinistre e il 48enne sarebbe rovinato a terra. L'esatta dinamica è al vaglio della Locale, intervenuta per i rilievi e per acquisire testimonianze e filmati di impianti di videosorveglianza.