Ubriaco fradicio mentre lavora, provoca 3 incidenti e poi scappa

Un 40enne di Vedano al Lambro è stato denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza (patente ritirata) dopo aver provocato 3 incidenti con 2 feriti in poco più di 20 minuti.

Il fatto è avvenuto qualche ora fa a Monza, in viale Libertà. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta sul posto, l'uomo ha prima colpito una vettura tra viale Libertà e via Bosisio, scappando. Dopo 10 minuti un altro incidente, stavolta in via Correggio: tampona un'altra macchina, scende e lascia alcuni dati al malcapitato conducente, ma poi fugge ancora.

Completamente fuori di sè, distrugge ancora un'auto in sosta. La sua vettura non funziona più ed è costretto ad abbandonarla, allontanandosi. I numerosi testimoni chiamano la polizia locale che rapidamente lo rintraccia.

L'uomo, che presumibilmente sta lavorando (viene poi raggiunto dal suo datore di lavoro), guida un furgoncino e ha un tasso alcolemico di oltre 2,5 mg/l: ora dovrà risponderne in tribunale.

Per fortuna, in questo pomeriggio di follia, solo due automobilisti sono rimasti feriti lievemente.