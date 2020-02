Incidente in viale Libertà, schianto tra auto e moto: gravissimo 26enne

Uno schianto violentissimo con una Kawasaki che si è ribaltata dopo l'urto ed è rimasta ruote all'aria, in mezzo alla strada. Grave incidente stradale nella serata di mercoledì 5 febbraio a Monza.

In viale Libertà intorno alle 19 una Peugeot 107, condotta da una donna monzese di 43 anni, all'altezza di via Pennati si è scontrata con una moto con in sella un giovane di 26 anni di origini dominicane residente a Merate. I due veicoli provenivano da direzioni opposte e - per cause ancora in corso di accertamento, forse una manovra di svolta - si sono scontrate. La vettura arrivava dalla periferia, diretta verso il centro mentre la Kawasaki procedeva nel tratto in senso contrario. Poi lo schianto.

Così violento da devastare il lunotto dell'auto e mandarlo in frantumi sulla carreggiata insieme a pezzi di lamiera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza insieme ai mezzi di emergenza del 118. Un'ambulanza ha trasferito in codice giallo il motociclista 26enne all'ospedale di Vimercate ma le condizioni del giovane si sono subito aggravate ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Il tratto è stato chiuso al traffico mercoledì sera per il tempo necessario a effettuare i rilievi e liberare la carreggiata per consentire il ripristino della viabilità.