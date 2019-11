Perde il controllo dell'auto e si schianta contro gli alberi: gravissimo 23enne a Monza

Un ragazzo di 23 anni in condizioni gravissime in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza e un'auto distrutta dopo lo schianto contro alcuni alberi. Grave incidente nella notte tra sabato e domenica a Monza all'altezza di viale Sicilia.

Un'auto con al volante un ragazzo di 23 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita contro alcuni alberi situati lungo lo spartitraffico cha separa le corsie di una delle strade più trafficate del capoluogo brianzolo, in direzione Milano. Secondo quanto ricostruito al momento la vettura dopo l'impatto, violentissimo, si sarebbe ribaltata e il giovane sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. E' stata necessaria oltre un'ora di lavoro dei vigili del fuoco accorsi sul luogo dello schianto per riuscire a liberare dall'abitacolo il giovane ferito. Sul posto poco prima della una sono accorsi anche i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica e la polizia locale del capoluogo brianzolo.

Il ragazzo, secondo quanto reso noto dalla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, ha riportato un trauma al bacino e all'anca ma risulta fosse cosciente al momento dell'intervento dei soccorsi che lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

I rilievi sono stati affidati agli agenti del comando di via Marsala. Sul posto anche gli uomini del Soccorso Agliata di Monza per il recupero del mezzo incidentato.