Travolto da un'auto in viale Stucchi a Monza, ragazzino di 12 anni in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica 20 gennaio in via Stucchi a Monza dove un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane, in sella a una bicicletta, stesse percorrendo viale Stucchi quando ha sbandato ed è finito in mezzo alla carreggiata dove è stato travolto da una Mini.

Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: il bimbo è stato medicato e accompagnato al pronto soccorso in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza.