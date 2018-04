Incidente stradale a Monza, motociclista soccorso in viale Stucchi

Incidente in viale Stucchi martedì mattina a Monza. Un uomo di quarantacinque anni, in sella a uno scooter, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 in codice giallo e trasferito in ospedale, al San Gerardo.

Il sinistro, che secondo le prime informazioni non avrebbe coinvolto altri mezzi, è avvenuto poco dopo le 10.30 all'altezza del civico 110. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine il quarantacinquenne avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito a terra. Sul posto, insieme ai soccorsi del 118, è intervenuta anche la polizia locale cittadina che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto e il soccorso Agliata di Monza che si è occupato del recupero del mezzo incidentato.