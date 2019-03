Attraversano viale delle Industrie a piedi e causano un incidente: schianto tra una moto e un'auto

Due uomini investiti e uno schianto tra una moto e un'auto su cui viaggiava anche un bambino. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 28 febbraio, a Monza, all'altezza del distributore di benzina Esso, lungo la carreggiata in direzione Vimercate. Sul posto sono intervenuti tre mezzi di soccorso del 118 insieme agli agenti della polizia locale del comando cittadino.

Secondo una prima ricostruzione, a causare il sinistro sarebbero stati due pedoni che avrebbe attraversato la carreggiata, oltrepassando lo spartitraffico, e sarebbero stati investiti da una moto che poi avrebbe terminato la corsa tamponando una vettura che si era fermata. Delle tre persone coinvolte nell'incidente due sono state trasferite in ospedale per accertamenti in codice verde e in codice giallo.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico lungo il tratto già molto congestionato nell'ora di punta. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale che è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare l'eventuale emissione di sanzioni per quanto accaduto lungo il tratto dove l'attraversamento pedonale non è consentito.