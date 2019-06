Incidente stradale in viale Lombardia, schianto tra auto e moto: 56enne in ospedale

Incidente stradale in viale Lombardia lunedì mattina. Verso le 9.30 del 17 giugno, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate. Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Carlo Emanuele e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso.

A preoccupare di più sono state le condizioni del motociclista, un uomo di 56 anni, finito a terra dopo lo schianto. Fortunatamente le condizioni dell'uomo, una volta constata la situazione sul posto da parte del personale sanitario, sono apparse meno drammatiche del previsto e l'uomo è stato trasferito in codice giallo in ospedale.

Insieme ai mezzi di emergenza del 118 in viale Lombardia lunedì mattina sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale del capoluogo brianzolo che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e gestito la viabilità nel tratto, frequentato da numerosi automobilisti nell'ora di punta del mattino. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.