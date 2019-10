Due incidenti stradali in poche ore in viale Stucchi a Monza: i soccorsi

Due incidenti in poche ore nello stesso tratto. Tra la serata di mercoledì 2 e la mattina di giovedì 3 ottobre a Monza, in viale Stucchi, si sono verificati due sinistri. Due auto, una moto e una bicicletta i mezzi coinvolti e quattro persone soccorse complessivamente. Nessuno fortunatamente ha riportato gravi conseguenze e gli interventi si sono risolti tutti in codice verde.

Il primo incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 23 e lo schianto ha coinvolto una vettura e uno scooter. Sul posto insieme alla polizia locale del comando cittadino sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 con due ambulanze per prestare assistenza a due uomini di 45 e 49 anni e a una ragazzina di 16 anni. Il personale sanitario ha accompagnato le persone coinvolte in codice verde nei vicini ospedali di Vimercate e Monza San Gerardo. I mezzi incidentati sono stati rimossi dal Soccorso Agliata di Monza che si è occupato di liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità nel tratto.

All'alba di giovedì poi, all'altezza dell'intersezione tra viale Stucchi e via Salvadori, sempre a Monza, un secondo incidente stradale. Questa volta a essere soccorso è stato un ragazzo di 23 anni, investito mentre era in sella alla sua bicicletta. I mezzi di soccorso e gli agenti della polizia locale sono intrevenuti alle 5.30 di giovedì mattina. Fortunatamente le condizioni del ciclista non hanno destato particolare preoccupazione e il giovane è stato portato in codice verde, per accertamenti, in ambulanza al San Gerardo.