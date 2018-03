Sfonda il muro di Villa Mirabello, palla di granito piomba sul parabrezza: ferito un uomo

L'auto che a velocità sostenuta sterza all'improvviso e si schianta contro il muro di cinta della storica villa secentesca del Parco di Monza, sfondandolo. E una palla di circa quaranta chili di granito che cade da una stele ornamentale e piomba sul parabrezza dell'auto.

Poteva avere conseguenze ben più gravi per i due uomini, di quarantatrè e quarantasette anni di San Vito al Tagliamento, l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì all'interno del parco di Monza, lungo viale Mirabello.

La vettura Audi su cui i due viaggiavano ha perso il controllo e ha sfondato il muro di cinta a ridosso di una strada di accesso a villa Mirabello. Sul posto, subito dopo l'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza insieme ai vigili del fuoco, ai mezzi di soccorso del 118 e ai tecnici del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per il bilancio dei danni dal punto di vista artistico e culturale.

Secondo quanto riferito agli agenti dal conducente, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di una manovra brusca effettuata per sterzare all'improvviso dopo essersi accorto che la sua destinazione si trovava sulla sua destra.

Il passeggero del veicolo è stato medicato sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale invece il conducente è stato trasferito al San Gerardo in codice verde e i medici per lui hanno disposto una prognosi di sette giorni.

Video | Auto sfonda il muro di Villa Mirabello