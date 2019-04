Tamponamento a catena davanti alla Villa Reale, cinque persone soccorse

Cinque persone soccorse dal 118 e quattro auto coinvolte in un tamponamento a catena. Questo il bilancio, per fortuna non grave, del sinistro stradale avvenuto domenica sera a Monza, in viale Regina Margherita.

L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 22 nel tratto a ridosso di via Boccaccio, in direzione Villa Reale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità.

In viale Regina Margherita è giunto anche il 118 con due ambulanze che hanno prestato assistenza a cinque persone rimaste coinvolte nello schianto: si tratta di un ragazzo di venticinque anni, due uomini di quarantaquattro e trentasei anni e due donne settantenni. Solo due persone sono state trasferite per accertamenti in codice verde, in condizioni non gravi, in ospedale.