Riesce a scappare dall'auto in fiamme dopo l'incidente: salva una ragazza di 22 anni

L'auto che perde il controllo, lo schianto in curva, il "volo" di alcuni metri, l'impatto contro un palo e l'incendio. Fiamme da cui, fortunatamente, la ragazza al volante del mezzo è riuscita a mettersi in salvo.

Poteva avere conseguenze drammatiche l'incidente avvenuto nella notte a Villasanta, lungo la strada provinciale 60, poco dopo le quattro. Secondo una prima ricostruzione, mentre la vettura con al volante una 22enne percorreva la provinciale, in direzione Monza, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantata all'altezza di una curva. In seguito all'impatto l'auto è stata sbalzata diversi metri più in là, finendo fuori strada, contro un albero.

Dopo lo schianto, poi, l'incendio con il mezzo che è stato avvolto dalle fiamme. La conducente è riuscita a scampare al rogo e ad abbandonare da sola l'abitacolo della vettura che di lì a poco si sarebbe potuta trasformare in una prigione di fuoco. Sul posto si sono precipitati diversi mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Monza. La ragazza, sotto choc, è stata soccorsa e trasferita in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo.

I militari e i pompieri poi sono rimasti fino all'alba sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e per scongiurare la presenza di altre persone a bordo del veicolo. Inizialmente infatti la 22enne avrebbe riferito di non essere sola in auto. La dichiarazione, evidentemente resa sotto choc, si è presto rivelata inattendibile perchè la persona che aveva indicato essere a bordo del veicolo al momento dell'incidente, fortunatamente, si trovava altrove.