Incidente a Villasanta, ragazza investita sulle strisce: atterra l'elisoccorso

Una ragazza di vent'anni è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale, con l'elisoccorso, al Niguarda di Milano, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì a Villasanta.

Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 13.30 in via Leonardo da Vinci a ridosso di un attraversamento pedonale. Una ragazza di vent'anni è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali da una Citroen C1 condotta da una donna, coetanea della vittima.

Sul posto, insieme alla polizia locale di Villasanta che si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, sono accorsi i mezzi di emergenza del 118. Per soccorrere la ragazza, le cui condizioni inizialmente erano apparse molto gravi, è stata richiesta anche la presenza dell'elisoccorso.

Per fortuna poi la situazione si è rivelata meno drammatica del previsto: la giovane ha ripreso conoscenza e ha risposto ai medici dell'equipe dell'elicottero ed è stata trasferita in codice giallo per accertamenti all'ospedale Niguarda di Milano. Illesa invece la conducente del veicolo che, secondo i primi accertamenti effettuati dalla polizia locale, non sembra stesse procedendo a una velocità elevata al momento dell'impatto. Le forze dellìordine hanno momentaneamente bloccato la circolazione nel tratto per permettere le operazioni di atterraggio e trasbordo dellìelisoccorso ed effettuare i rilievi.

La dinamica esatta dell'investimento è al vaglio degli agenti del comando di Villasanta.