Incidente a Villasanta, perde il controllo dell'auto e investe un gruppo di ciclisti

Due ciclisti sono stati soccorsi domenica mattina a Villasanta in via Fratelli Bandiera dove un uomo di settantacinque anni, alla guida di una Bmw, all'altezza di una rotonda, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e ha causato un incidente, investendo alcune persone in sella alle loro bici che pedalavano insieme a una comitiva impegnata in un allenamento in strada.

Sul posto, poco dopo le 11, sono accorse due ambulanze e un'automedica, che hanno prestato assistenza ai ciclisti rimasti a terra in seguito al sinistro e al conducente del mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe investito una comitiva di ciclisti, facendo cadere a terra due di loro, e poi avrebbe terminato la corsa contro una recinzione. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento e forse, all'origine dell'incidente, potrebbe esserci un malore del conducente. I mezzi del 118 hanno trasferito le persone soccorse, in codice giallo e verde, nei vicini ospedali per accertamenti. Il più grave risulta un ciclista cinquantenne che ha riportato alcune fratture alle gambe.

Video - Il racconto di un testimone