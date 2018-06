Incidente a Villasanta tra auto e moto, atterra l'elisoccorso: grave un 31enne

Grave incidente sabato mattina a Villasanta, a ridosso della rotonda lungo la strada provinciale 7, all'altezza di via Vecellio, a ridosso dello svincolo che porta al centro commerciale Il Gigante.

Poco dopo le 9, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto con in sella un uomo di 31 anni, si sono scontrati. Ad avere la peggio nell'impatto è stato il centauro che è rovinato a terra. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 preallertati in codice rosso con un'ambulanza e l'elisoccorso giunto da Bergamo.

Il motociclista è stato trasferito in ospedale al San Gerardo di Monza in ambulanza in codice giallo: il 31enne all'arrivo dei soccorsi è apparso sveglio, cosciente, e ha riportato una sospetta frattura agli arti inferiori. Illeso invece l'automobilista.

Insieme ai mezzi di emergenza a Villasanta sono inetrevnute anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Il mezzo incidentato è stato rimosso dal Soccorso Lanzanova di Monza che ha lavorato per il ripristino della viabilità.

L'elisoccorso sul luogo del sinistro (Foto Tiziana Sala/Facebook)