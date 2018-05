Incidente a Villasanta, auto si ribalta sulla provinciale: feriti tre ventenni

Un'auto ribaltata e tre ragazzi soccorsi dai mezzi del 118. E' questo il bilancio del ribaltamento avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledi' lungo la strada provinciale 60 che da Monza conduce ad Arcore, all'altezza di Villasanta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.20 e ha coinvolto una sola autovettura su cui viaggiavano il conducente e due coetanei tra i 20 e i 22 anni.

La vettura, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale di Villasanta, intervenuti sul luogo del sinistro per rilevare l'incidente, all'improvviso ha perso il controllo e si è ribaltata al lato della carreggiata.

Insieme alle forze dell'ordine sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze che hanno trasferito i ragazzi coinvolti in ospedale. Nessuno di loro per fortuna risulta in gravi condizioni. Il mezzo incidentato è stato recuperato dal Soccorso Stradale Lanzanova di Monza.