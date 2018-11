Attimi di paura a Vimercate: ragazzina di 13 anni travolta da un pullman

Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì 15 novembre in via Bice Cremagnani a Vimercate dove un autobus ha travolto una ragazzina di 13 anni davanti all'istituto Floriani.

Tutto è accaduto intorno alle 14.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni della giovani sono apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. La giovane, soccorsa dai sanitari, è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.