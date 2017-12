Auto viaggia contromano in tangenziale Est, schianto frontale: tre uomini feriti, due gravi

Avrebbe imboccato la strada nella direzione giusta. Poi, per cause ancora tutte da chiarire, avrebbe deciso di fare inversione e di guidare nell'altra direzione. Dopo poche decine di metri, però, la sua corsa si è fermata contro un'altra auto.

Grave incidente lunedì pomeriggio sulla tangenziale Est di Milano, tra le uscite di Vimercate sud e Vimercate Centro. Lì, poco dopo le 17, una Renault Clio con a bordo un ventiseienne e un cinquantenne e una Citroen guidata da un uomo di ottanta anni si sono schiantate frontalmente tra di loro. Nell'impatto, violentissimo, le due vetture si sono accartocciate su ste stesse e per liberare i feriti dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Monza.

In strada hanno lavorato a lungo anche gli equipaggi di cinque ambulanze, che hanno soccorso e medicato le vittime. Le condizioni più serie - anche se non sarebbero in pericolo di vita - sono quelle dell'ottantenne e di uno dei due uomini a bordo della Renault: i due sono stati trasportati al San Gerardo e al San Raffaele di Milano, dove si trovano tuttora ricoverati. Meglio è andata al terzo ferito, che è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Vimercate.

In tangenziale sono intervenuti gli agenti della Polstrada, a cui è ora affidato il complito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Sembra, stando ai primi rilievi, che l'ottantenne a bordo della Citroen abbia imboccato la tangenziale verso Lecco e che pochi metri dopo abbia effettuato un'inversione per dirigersi verso Milano. A quel punto, lo schianto è stato inevitabile.