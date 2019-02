Incidente a Vimercate, ragazzo di 28 anni travolto da un'auto: trasportato in ospedale

Attimi di paura nella mattinata di lunedì 18 febbraio in via Arcore a Vimercate dove un ragazzo di 28 anni in sella a una bicicletta è stato travolto da un mezzo intorno alle 6.35.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Fortunatamente i traumi si sono rivelati meno gravi del previsto: è stato soccorso e accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri del gruppo Monza, oltre agli agenti della polizia locale.