Vimercate, schianto in via Mascagni: un'auto si ribalta, ferita anche una bambina di 4 anni

Incidente in via Mascagni a Vimercate nella mattinata di giovedì 2 agosto: due automobili si sono scontrate davanti al centro commerciale "Mega" e una di queste, una utilitaria, si è ribaltata in mezzo alla strada.

Tutto è accaduto intorno alle 9:15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni dei feriti — quattro persone, tra cui una bimba di 4 anni – sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: sono state accompagnate in codice verde in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Monza.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Vimercate.