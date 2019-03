Scontro tra treni alle porte della Brianza, oltre 50 passeggeri feriti: aperta inchiesta

Sono cinquanta le persone rimaste ferite giovedì sera nell'incidente ferroviario avvenuto a Inverigo, dove nel tardo pomeriggio due treni si sono scontrati a bassa velocità. In seguito all'accaduto è stata immediatamente attivata la maxi emergenza e insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine sul posto sono giunti i soccorsi da tutta la Brianza.

Lo scontro tra treni

Erano le 18.40, di giovedì 28 marzo quando alla stazione di Inverigo, in via degli Alpini, due convogli della linea Milano-Asso si sono scontrati. I treni, secondo quanto appreso, si sono scontrati mentre procedevano a bassa velocità sullo stesso binario: si tratta del convoglio 1665 (Milano Cadorna 17.38 - Asso 18:59) e del treno 1670 (Asso 18.03-Milano Cadorna 19.22), entrambi carichi di pendolari che rientravano.

Secondo quanto ricostruito da Trenord sarebbe stata la partenza con il semaforo rosso del treno diretto ad Asso a causare l'incidente. Il macchinista ha immediatamente frenato, senza poter evitare il contatto con l'altro treno che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta. In seguito allo scontro ci sarebbe stato anche il deragliamento di alcune carrozze. Trenord annuncia di avere aperto un’inchiesta interna.

Maxi emergenza: 50 feriti

L'incidente ferroviario ha causato decine di feriti: sei in totale le persone trasferite in ospedale e una cinquantina di pendolari invece valutati sul posto. I feriti più gravi sono stati trasportati negli ospedali di Cantù, Erba, S. Anna e Lecco. Giovedì sera in via degli Alpini a Inverigo sono arrivate 4 ambulanze, 2 automediche e l'elisoccorso, sia quello decollato da Milano che quello di Como. Sul posto anche i vigili del fuoco di Como, la Polfer comparto di Milano e i carabinieri di Cantù.

Le immagini

