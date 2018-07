Monza, incidente in viale Romagna: autista apre la portiera, passa un furgone e gliela trancia

Un'auto con una portiera letteralmente distrutta, un camioncino di un corriere espresso danneggiato e un ragazzo di 23 anni in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 16 luglio in viale Romagna a Monza, ma il bilancio avrebbe potuto essere terribilmente più grave se fosse accaduto qualche attimo dopo.

Tutto è accaduto intorno alle 19 quando il 23enne, alla guida dell'auto, ha aperto la portiera per uscire dall'abitacolo: pochi attimi dopo è transitato un furgone che ha centrato in pieno lo sportello mandandolo in mille pezzi.

Fortunatamente il 23enne è rimasto praticamente illeso: sul posto è intervenuta un'ambulanza dell'azienda regionale di emergenza urgenza che ha accompagnato il giovane al pronto soccorso del San Gerardo di Monza in codice verde, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.