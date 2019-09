Muore schiacciato sotto alcune lastre, incidente mortale in cantiere

Incidente mortale sul lavoro a Bovisio Masciago. Un uomo è deceduto all'interno di un cantiere in via Agnesi nella mattinata di martedì 24 settembre. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 8 e sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso.

Secondo quanto al momento ricostruito l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto alcune lastre di legno che stava scaricando all'interno di un cantiere. Per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto insieme al personale sanitario sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Desio e i tecnici dell'Ats.