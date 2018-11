Strade di morte: in un anno a Monza e in Brianza 2.652 incidenti con 23 morti

Oltre duemila e seicento incidenti, tremila e seicento feriti e ventitré morti. Un vero e proprio bollettino di guerra. È il report degli incidenti stradali avvenuti a Monza e in Brianza nel 2017. I dati arrivano dall'Aci, Automobile Club d'Italia.

Le cifre sono state diffuse in occasione della "Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada" fissata per domenica 18 novembre. Per questa data Aci e l’Automobile club Milano “hanno organizzato diverse iniziative per la prevenzione dell’incidentalità e per la sensibilizzazione della mobilità in sicurezza”, si legge in una nota.

"Ancora oggi è troppo alto il tributo umano ed i costi sociali (quantificati in 19,3 miliardi di euro pari all’1,1% del PIL), che comporta il grave fenomeno degli incidenti stradali. Siamo di fronte a numeri davvero drammatici, pertanto bisogna intensificare tutte quelle azioni volte a diminuirlo sempre più con l’obiettivo di arrivare ad azzerarlo", commenta l'Ente. Per quanto riguarda la Lombardia, sempre nel 2017, si sono verificati 32.552 incidenti con 423 morti e 44.996 feriti.

La fascia d’età più a rischio nella provincia di Monza e Brianza sono gli ultra 65enni (dieci vittime nel 2017), seguono il 30-54enni (sei morti nel 2017).

Le maggiori cause di incidenti a Monza e in Brianza

1. Mancato rispetto dei segnali 32,46%

2. Guida distratta 18,34%

3. Velocità elevata 16,23%

4. Non mantenimento della distanza di sicurezza.

Maggio il mese più pericoloso

A Monza il mese con più incidenti è maggio: 270 sinistri con zero morti, mentre a giugno si sono verificati quattro decessi. La giornata con più incidenti è giovedì (455 gli incidenti), invece la giornata con il maggior numero di morti è il sabato.

I comuni più pericolosi della provincia di Monza

Monza: 601 incidenti, 4 morti, 820 feriti.

Seregno: 179 incidenti, 1 morto, 245 feriti.

Lissone: 172 incidenti, 4 morti, 233 feriti.