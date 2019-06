Il set di Bake Off Italia in Villa Borromeo d'Adda apre le porte agli arcoresi

Villa Borromeo d'Adda è stata il set del programma televisivo dedicato alle dolcezze da infornare e la gara tra pasticceri più famosi d'Italia è stata ospitata nello splendido parco di Arcore, in Brianza.

Il prossimo martedì 18 giugno i cittadini di Arcore che vorranno partecipare potranno entrare sul set del programma televisivo, conoscere lo staff e i segreti delle riprese. Ad annunciarlo, con un invito pubblico, è stata il primo cittadino del comune brianzolo. "Come sapete Villa Borromeo d'Adda ed il nostro bellissimo parco sono la location della prossima edizione di Bake Off Italia ed in tanti mi hanno chiesto la possibilità di poter essere partecipi e conoscere set e protagonisti" ha annunciato sui social Rosalba Colombo.



"Ho risposto che ci avrei privato e martedì 18 giugno dalla 12 gli arcoresi che vorranno potranno visitare il set e conoscere dal vivo lo staff di Bake Off".