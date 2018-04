Ha un arresto cardiaco mentre guarda la tv: salvata da Mirko, suo figlio di 14 anni

Quando ha visto la mamma perdere conoscenza non si è fatto prendere dal panico nonostante i suoi 14 anni, anzi: ha fatto tesoro di quanto aveva imparato a scuola durante un corso di primo soccorso a scuola e ha salvato la vita a sua madre. È successo nella serata di martedì 27 marzo in via Fermi a Monza e nei giorni scorsi — dopo due settimane di ricovero all'ospedale di Vimercate — Monica è tornata alla sua vita. La notizia è stata riportata dal Giornale di Monza.

Mirko, questo il nome del ragazzino-eroe, era da solo in casa con la mamma e la sorellina di 11 anni. Quando Monica è andata in arresto cardiaco ha spostato il corpo sul pavimento e chiamato il 118. Non ha mai mollato: ha seguito le istruzioni che gli ha fornito l'operatore al telefono praticando il massaggio cardiaco. Nel frattempo sono arrivati i sanitari in ambulanza che hanno dovuto utilizzare il defibrillatore per rianimare il cuore della mamma.

Dopo due settimane di ricovero all'ospedale la 47enne è tornata a casa, ma se non fosse stato per Mirko l'epilogo avrebbe potuto essere diverso. "Ho agito così, anche perché lo scorso anno, mentre ero ancora in terza media, avevo seguito un corso di primo soccorso — ha spiegato Mirko al Giornale di Monza —. Dove gli operatori ci avevano insegnato semplici accorgimenti da utilizzare in queste situazioni".