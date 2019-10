"Miracolo" al parco: ha un infarto mentre corre, salvato da passanti "via telefono" e da carabinieri

Tanta paura, ma fortunatamente con il lieto fine. Miracolo sabato mattina al parco di Monza, dove un uomo di trentacinque anni - un runner che stava correndo nel polmone verde cittadino - è stato salvato da un attacco cardiaco grazie alla stupenda collaborazione tra passanti e 118 e al rapidissimo intervento dei soccorritori.

L'allarme è scattato alle 11.20, quando il 35enne si è accasciato al suolo in viale Cavriga e non ha più risposto agli stimoli. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni testimoni, che - guidati via telefono dalla centrale operativa di Areu - hanno praticato il massaggio cardiaco.

La stessa centrale operativa ha subito attivato ambulanza, auto medica, elisoccorso e i carabinieri. I primi ad arrivare sono stati i militari, che hanno utilizzato il defibrillatore in dotazione sulle pattuglie.

Quando i mezzi del 118 sono giunti sul posto, il runner aveva già ripreso a respirare autonomamente e il cuore aveva ricominciato a battere. Il 35enne è stato quindi trasportato in codice rosso al San Gerardo: le sue condizioni sono delicate, ma se la dovrebbe cavare.