Emergenza influenza, picco di 245 accessi al giorno al Pronto Soccorso di Vimercate

Emergenza influenza all'ospedale di Vimercate. Negli ultimi giorni il personale in servizio in Pronto Soccorso ha dovuto fronteggiare ritmi frenetici per riuscire a fornire assistenza a centinaia di pazienti che quotidianamente si sono presentati nel presidio.

Il 2 gennaio scorso sono stati 245 gli accessi registrati, 218 il 3 gennaio e altri 430 pazienti si sono presentati nei due giorni successivi. In ospedale inoltre, per far fronte all'emergenza, su disposizione della direzione aziendale, per far fronte all’aumento degli accessi causati principalmente da malattie cardiopolmonari, sono stati allestiti altri 12 posti letto. In questi giorni la media dei codici rossi è di 4 al giorno e si tratta principalmente di patologie legate ad insufficienza respiratoria.

“L’attività nel Pronto soccorso è costante a livello di sovraffollamento sia nelle ore diurne che durante la notte- afferma il direttore generale Pasquale Pellino - In costante contatto con la Direzione Aziendale e la Rete dell’Emergenza Territoriale, medici e infermieri svolgono la loro attività mettendo in campo il massimo impegno, prolungando le loro presenze in supporto ai colleghi ove le situazioni di criticità lo richiedano secondo procedure preventivamente stabilite e sviluppando tutte le sinergie necessarie per una efficace risoluzione dei casi più complessi, cercando di soddisfare tutte le richieste e ridurre, per quanto possibile, anche le attese dei pazienti che manifestano problemi di gravità minore”.