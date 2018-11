Ubriaco e armato, non si ferma all'alt e scappa dalla polizia locale: inseguito e arrestato

Aveva addosso un coltello e tre caricatori, sotto il sedile nascondeva una pistola calibro 22 e ha quasi travolto un agente della polizia locale di Monza che aveva cercato di fermarlo per un controllo. L'epilogo? Le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. È successo nella notte tra sabato e domenica 18 novembre, nei guai R.L.W.J., cittadino ecuadoriano regolare sul territorio italiano.

Tutto è accaduto intorno alla 1.10 di domenica in via Fermi quando gli agenti della polizia locale hanno tentato di fermare una Fiat Bravo per un controllo. L'automobile non ha accostato, anzi: ha quasi travolto il "ghisa" ed è fuggita nel buio della notte; è nato un inseguimento terminato in via Pellico. Durante la perquisizione sono state trovate le armi e le munizioni e per il conducente, che si trovava in auto con altri due amici, sono scattate le manette.

Non solo: l'uomo è risultato in stato di ebbrezza e per questo gli è stata ritirata la patente e sequestrata l'automobile. Secondo quanto emerso dagli accertamenti la pistola è risultata rubata in toscana nel 2016; gli altri due occupanti della vettura, con precedenti penali per furto, rapina, danneggiamento sono stati rilasciati poco dopo.

Durante l'attività di polizia stradale sono state controllate complessivamente 46 persone, 24 sono state sottoposte ad accertamenti relativi alla guida in stato d'ebbrezza con tre soggetti risultati positivi, due sono stati denunciati.