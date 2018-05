Ruba un'auto a noleggio e poi scappa dai carabinieri: inseguimento da Solaro a Ceriano

Ha rubato un'auto a noleggio dalla società per cui è impiegato che gli aveva affidato la vettura e poi è scappato a tutta velocità dai carabinieri nel Parco delle Groane.

Movimentato inseguimento, terminato con l'arresto, quello avvenuto all'alba di domenica tra Solaro e Ceriano Laghetto. I carabinieri della compagnia di Desio, durante un controllo in corso Europa, a Solaro, nei pressi del Parco delle Groane hanno notato una Fiat Punto sospetta con un uomo a bordo che, alla vista dei militari, è apparso nervoso. Quando i carabinieri hanno intimato l'alt al mezzo, anzichè fermarsi il conducente, un 43enne di Besnate, residente nel Varesotto, è scappato via.

L'inseguimento, iniziato a Solaro, è proseguito poi fino a Ceriano Laghetto dove, grazie all'ausilio di altre pattuglie inviate dalla centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Desio, la vettura è stata indirizzata in una via a fondo chiuso e la corsa è terminata.

I controlli hanno fatto emergere come l'auto fosse stata indebitamente sottratta a una compagnia di noleggio attiva presso l'aeroporto di Malpensa dal 43enne al quale era stata affidata in custodia. Per l'uomo è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e appropriazione indebita.