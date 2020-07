Drogato e ubriaco scappa dalla polizia, folle inseguimento da Monza a Vimercate poi si schianta contro gazzella dei carabinieri

Da Monza a Vimercate, a folle velocità, per scappare dalla polizia. Con un coltello a serramanico nascosto in auto, al volante ubriaco e un provvedimento di sorveglianza speciale con cui fare i conti e che lo vincolava a non allontanarsi da Lissone. Da cui invece era a chilometri di distanza.

Nottata movimentata quella di domenica 5 luglio in Brianza che ha tenuto impegnate alcune pattuglie dei carabinieri delle compagnie di Monza e Vimercate insieme agli agenti della Questura di Monza e alla Stradale di Arcore.

Tutto è iniziato intorno alla una in via Aliprandi a Monza quando una Clio con al volante un 33enne residente a Lissone, con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, ha premuto sull'acceleratore, scappando via veloce. Dal capoluogo brianzolo poi la fuga è proseguita a folle velocità fino a Vimercate con le volanti della Questura e le pattuglie dei militari dell'Arma al seguito della Clio che, come una scheggia impazzita, cercava di far perdere le proprie tracce lungo la strada provinciale Monza-Trezzo. E' stato proprio all'altezza di Vimercate, a ridosso delle Torri Bianche, che i carabinieri della compagnia di Vimercate, giunti in supporto con una gazzella, sono riusciti a "chiudere" le vie di fuga al veicolo. Ma il conducente anzichè arrendersi ha tentato una ultima, disperata, manovra colpendo in retromarcia la vettura di servizio per poi scendere dal mezzo e proseguire a piedi. Ma la sua fuga è finita subito.

Bloccato dai militari è stato arrestato. Prima di finire in manette il 33enne ha anche aggredito le forze dell'ordine, scagliando un calcio al ginocchio ad un agente e a un carabiniere. A bordo del mezzo è stato trovato un coltello a serramanico che poi è stato sequestrato mentre l'uomo è finito nei guai anche per guida in stato di ebbrezza. Sottoposto al test dell'etilometro dagli agenti della polizia stradale di Arcore, è risultato positivo si all'alcol che alla guida sotto effetto di droga. In auto con l'uomo c'erano altre due persone che sono però risultate estranee ai fatti.