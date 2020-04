Inseguimento in centro Monza, spacciatore rompe la caviglia a carabiniere: arrestato

Quando ha visto i carabinieri passare accanto a lui, si è subito agitato e ha attirato l'attenzione dei militari della Sezione Radiomobile Motociclisti della compagnia di Monza, tentando di scappare via. Così mercoledì pomeriggio in via Azzone Visconti è iniziato un inseguimento che ha toccato l'area della ferrovia e si è concluso in centro, a ridosso del Duomo, dove per il pusher, un ventenne di origine gambiana, sono scattate le manette.

Durante uno dei controlli previsti in città per il rispetto delle limitazioni agli spostamenti imposte per il contenimento del Covid-19, i carabinieri monzesi hanno notato il giovane con un atteggiamento sospetto e hanno deciso di procedere a un controllo. Il ragazzo, irregolare sul territorio, si è rifiutato di mostrare i documenti ed è scappato cercando anche di aggredire i militari.

L'inseguimento è proseguito in centro Monza dove i carabinieri lo hanno seguito a piedi fino ai piedi del Duomo. Qui il fuggitivo prima di essere fermato e arrestato ha aggredito gli uomini dell'Arma, provocando una frattura al malleolo a uno dei militari che è stato accompagnato in ospedale. Il ragazzo è finito in manette e addosso a lui sono stati trovati dieci grammi di marijuana già suddivisi in dosi e pronti per essere smerciati.