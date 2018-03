Inseguimento nella notte a Biassono, guida un'auto rubata e scappa dai carabinieri

Stava guidando una Suzuki Celerio rubata a Treviso. A bordo aveva diverse parti di auto, forse anch'esse rubate. E quando i carabinieri della compagnia di Monza hanno tentato di fermarlo è iniziato un inseguimento. È successo nella serata di venerdì 23 marzo a Monza. L'epilogo? Auto ritrovata e recuperata, ma il conducente è sparito nel nulla.

Tutto è iniziato a Biassono quando i militari hanno intercettato l'auto, rubata in provincia di Treviso il 24 novembre 2017. È iniziato un inseguimento al termine del quale il conducente ha abbandonato l'auto e si è dileguato a piedi per le strade circostanti. Nell'abitacolo è stata ritrovata una consolle da auto con cambio automatico, una plancia con il navigatore gps e un lettore cd, tutto marchiato Mercedes. Non solo: sono stati trovati anche due gruppi ottici marchiati Bmw.

Oggetti che secondo i militari sarebbero frutto di un colpo. Sul caso sono in corso indagini volte a rintracciare legittimi proprietari refurtiva.