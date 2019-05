Brugherio, vede i carabinieri e scappa: inseguimento in viale Lombardia

Ha visto i carabinieri e ha subito cambiato direzione, premendo sull'acceleratore per sfuggire agli uomini dell'Arma che martedì mattina, a Brugherio, erano impegnati in un posto di controllo in viale Lombardia.

E così è scattato l'inseguimento. I militari della stazione di Brugherio si sono messi sulle tracce della Opel Corsa fuggita via e hanno inseguito la vettura per le vie cittadine preoccupandosi di non compromettere la sicurezza degli automobilisti e dei passanti. Poco dopo il veicolo è stato rinvenuto in piazza Cesare Battisti, abbandonato senza nessuno a bordo.

Dagli accertamenti effettuati la vettura è risultata intestata a un cittadino torinese e sottoposta a sequestro. Sono in corso ulteriori indagini per rintracciare il conducente che era al volante del mezzo e che è sfuggito alle forze dell'ordine.