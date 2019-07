Fugge a bordo di una Kawasaki e si schianta con un furgone, nello zaino due chili di droga

Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. E a nulla è servito il suo tentativo di fuga, che poteva finire decisamente peggio.

Un ragazzo di ventisei anni, un giovane italiano con precedenti, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dai carabinieri con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I guai per lui sono iniziati in via Sabin a Cinisello Balsamo, dove la sua strada si è incrociata con quella di una pattuglia. I militari lo hanno visto uscire da un box a bordo di una potente Kawasaki Z750 con a tracollo una grossa borsa. Quando i carabinieri gli hanno intimato l'alt, il 26enne ha aperto il gas e ha centrato l'auto delle forze dell'ordine, pur riuscendo a mantenere l'equilibrio. Pochi metri dopo, però, è caduto dopo essersi schiantato contro un Ford Transit che si trovava a passare di lì.

Una volta a terra, il giovane non si è arreso: si è alzato e ha cercato la fuga a piedi, ma è stato bloccato all'altezza di via Marconi. I militari hanno subito capito il motivo della fuga: nel suo zaino, infatti, sono stati trovati due chili e cento grammi di marijuana. I carabinieri hanno poi perquisito anche il box dal quale era uscito poco prima, ma hanno trovato soltanto scatole vuote che - presumibilmente - erano servite proprio per sistemare la droga. È verosimile, secondo gli investigatori, che il giovane stesse andando a effettuare una consegna a un altro spacciatore.

Foto - La droga sequestrata