Scappano e si schiantano in moto poi si nascondono nella cuccia del cane: ladri arrestati

In sella a una moto rubata e una mazzetta da muratore erano probabilmente a caccia di villette da "svuotare". Ma si sono ritrovati i carabinieri addosso e l'inseguimento è finito con un incidente.

E' successo in Brianza, a Varedo mercoledì intorno alle 15.50 in via Umberto I, nel centro storico. I militari della compagnia di Desio hanno notato che due uomini in sella a una moto indossavano guanti da trasloco, usati anche dai ladri in appartamenti. E i motocilcisti hanno attirato l'attenzione dei militari che si sono messi sulle tracce della due ruote. La moto è risultata rubata ed è scattato l'inseguimento che ha fatto finire in manette due topi d'appartamento sudamericani: un uruguaiano di 34 anni e un cubano di 36.

Da Paderno la corsa, sulla Statale dei Giovi, è proseguito fino a Limbiate. Tra semafori e stop saltati, hanno messo a rischio la sicurezza degli automobilisti di passaggio. Poi l'imprevisto: a Limbiate un uomo è uscito dal cortile di casa con la sua Panda rossa ed è stato centrato in pieno dalla moto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno trasferito il conducente della Panda al pronto soccorso.

I due motociclisti invece, sbalzati dalla moto, nonostante le ferite, sono riusciti a fuggire via a piedi. Dopo aver scavalcato il muro di una palazzina si sono nascosti: uno nella cuccia di un cane, l'altro nella tenda indiana di alcuni bambini.



Tutto inutile, perché i carabinieri li hanno scoperti e arrestati, con l'accusa di ricettazione e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Per loro anche una denuncia per omissione di soccorso. I due uomini sono stati portati in ospedale e medicati per piccole fratture e contusioni: ne avranno per una decina di giorni. Sulla moto è stata trovata una mazzetta da muratore, anch’essa utile per i furti in appartamento.