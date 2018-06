Scappa dalla polizia locale e si schianta contro un'auto poi fugge a piedi

Quando si è accorto di avere dietro di sé la polizia locale ha accelerato e proseguito la corsa, fino a schiantarsi contro un'auto su cui viaggiava anche un bimbo. Dopo l'incidente poi ha abbandonato la vettura e ha proseguito la corsa a piedi, inoltrandosi nei boschi del parco delle Groane.

E' successo a Limbiate, nella giornata di sabato, dove il personale del comando di polizia locale cittadino ha intercettato in via Laghetto una Volkswagen Golf che è subito apparsa sospetta per la sua andatura a zig zag e ha intimato l'alt. L'auto però ha proseguito lungo il suo percorso cercando di seminare le forze dell'ordine.

In via Oberdan poi l'uomo al volante, un cittadino straniero di origine nordafricana, ha provocato un incidente stradale, omettando di dare precedenza a una utilitaria su cui viaggiava anche un bambino. Dopo lo schianto poi il conducente è scappato via a piedi, portando con sè un sacchetto che custodiva in auto. L'incidente stradale, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, è stato rilevato dalla polizia locale di Solaro e dagli accertamenti effettuati sulla vettura la Golf è risultata intestata a un prestanome che sarebbe proprietario di altri trentasei mezzi.

L'uomo in fuga si è invece diretto verso i boschi del parco delle Groane, facendo perdere le proprie tracce.